Михаила Боярского выписывают из больницы
Народный артист РСФСР Михаил Боярский сегодня будет выписан из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге.
Состояние артиста не выдает опасений у медиков, рассказала РЕН ТВ его жена Лариса Луппиан.
"Все хорошо. Сегодня выписывают", - подтвердила Луппиан.
О вероятности выписки ранее заявил сын актера Сергей Боярский. Он рассказал, что отец очень сильно хочет домой.
Боярский был госпитализирован 27 ноября с признаками инфаркта. Врачи стабилизировали пациента быстро и затем наблюдали за его состояние в обычной палате отделения кардиологии. Театр Ленсовета перенес спектакли с участием актера до конца года.