Михаила Боярского выписывают из больницы

Народный артист РСФСР Михаил Боярский сегодня будет выписан из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге.

Состояние артиста не выдает опасений у медиков, рассказала РЕН ТВ его жена Лариса Луппиан.

"Все хорошо. Сегодня выписывают", - подтвердила Луппиан.

О вероятности выписки ранее заявил сын актера Сергей Боярский. Он рассказал, что отец очень сильно хочет домой.