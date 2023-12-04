Россияне стали чаще ездить на поездах

Согласно данным «РИА Новости», путешествия по железной дороге становятся модным способом встретить Новый год, например, под звоны курантов с бокалом шампанского в руке.

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) заявила, что большинство новогодних поездок уже разобраны. Семейные поездки во время праздников на поезде в Великий Устюг на «Зимнюю сказку» из Москвы и Санкт-Петербурга пользуются огромной популярностью, и билеты на эти маршруты уже распроданы. Один из пассажиров Екатерина Ракитина поделилась впечатлениями о поездке, выделив украшение вагона и участие в конкурсах, которые так понравились детям.

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С 23 декабря по 7 января, за исключением 30-го и 31-го чисел, запланирован поезд «Мороз-экспресс» из Москвы в Великий Устюг и обратно, останавливаясь в Ярославле. В ФПК отметили, что к билетам можно дополнительно заказать интерактивную программу для детей, включающую встречу с Дедом Морозом, театральные представления и экскурсии. Стоимость билетов начинается от трех тысяч рублей за плацкартный вагон.

Туристический поезд «В Карелию» направляется к местному Деду Морозу — Талви Укко. Это трехдневный круиз, охватывающий Петрозаводск, Чалну, Сортавалу, Выборг и Москву. В резиденции Талви Укко, расположенной на крупнейшей в России ферме оленей и питомнике ездовых собак, пассажиры смогут насладиться уникальным опытом. Билеты доступны на 5 января и 25 февраля, и их стоимость начинается от девяти тысяч рублей за место в купе.

Путешественник Владимир Киселев поделился впечатлениями о новогоднем железнодорожном круизе, включавшем посещения Великого Новгорода, Рускеал, Архангельска и других городов. В этом году программа изменилась, и новогоднее празднование пройдет в пути, а 1 января путешественники прибудут в горный парк «Рускеала».

Путешествие «В Сибирь» на новогодний рейс 2 января обойдется от 36 тысяч рублей, включая экскурсионную программу для взрослых от 31 760 рублей и для детей от 29 460 рублей.