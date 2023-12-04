Известный искусствовед найден мертвым в Москве

В Москве скончался известный искусствовед и культуролог Олег Кривцун, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 69-летний академик умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

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Как выяснил канал, тело Кривцуна обнаружила домработница в его квартире на Кудринской площади в центре столицы. Согласно его информации, труп пролежал в ванне около трех дней. SHOT пишет, что следов насильственной смерти на теле академика не обнаружено, точную причину его смерти определит экспертиза.

Кривцун — доктор философских наук, а также специалист в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени, был членом Российской академии художеств с 2012 года. В 2004 году получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, в 2009-м стал лауреатом Премии города Москвы в области литературы и искусства. Автор более 200 опубликованных работ, среди которых монографии и учебники, до самой смерти был шеф-редактором научного журнала «Художественная культура».