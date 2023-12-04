Половина россиян не посещают архитектурные достопримечательности своего региона

Недавнее исследование показало, что 53% россиян ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего региона, при этом они активно ездят на экскурсии за его пределами.

Половина россиян не посещают достопримечательности своего региона
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование соцсети Одноклассники при поддержке экспертов фонда «Внимание» в рамках проекта «Архитектурный перископ».

Ещё 28% посещают памятники архитектуры своего региона один или два раза в год, 9% — три—пять раз. При этом во время поездок в соседние регионы и в дальних путешествиях по России 53% респондентов готовы изучать памятники, ходить на экскурсии и узнавать новое.

Большинство россиян (66%) могут назвать по памяти максимум три архитектурные достопримечательности своего края, а треть из них (33%) смогли вспомнить только одну. При этом, 59% опрошенных испытывают гордость и радость от того, что в их регионе есть исторические достопримечательности.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин отметил развитие внутреннего туризма в стране.