Половина россиян не посещают достопримечательности своего региона

Недавнее исследование показало, что 53% россиян ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего региона, при этом они активно ездят на экскурсии за его пределами.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование соцсети Одноклассники при поддержке экспертов фонда «Внимание» в рамках проекта «Архитектурный перископ».

Ещё 28% посещают памятники архитектуры своего региона один или два раза в год, 9% — три—пять раз. При этом во время поездок в соседние регионы и в дальних путешествиях по России 53% респондентов готовы изучать памятники, ходить на экскурсии и узнавать новое.