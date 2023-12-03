Картину Айвазовского продали за 50 млн рублей

Картину Айвазовского «Корабль в море на фоне гор» продали за 50 млн рублей на торгах российского аукционного холдинга, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Аукцион проводили в историческом особняке Ф. С. Коробова в Москве.

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Продали картину Ивана Айвазовского «Корабль в море на фоне гор» 1891 года за 50 млн рублей, — рассказали в пресс-службе холдинга.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что кимоно из винтажных штор, висевших в Букингемском дворце и Виндзорском замке, были выставлены на аукцион в Великобритании. Лот предложила представитель благотворительной организации The Prince’s Foundation Жаклин Фаррелл, которая отметила, что идея принадлежит Карлу III. По ее словам, именно монарх придумал дать ткани вторую жизнь.

Занавески сделаны из розово-бирюзовой ткани, украшенной дамасскими оранжевыми и делфтскими синими цветочными узорами. Они висели в личных покоях королевской семьи при королеве Елизавете II. Торги продлятся неделю. Вырученные средства направят на развитие традиционных ремесел.