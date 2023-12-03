Сокуров испугался наказания для Собчак из-за показа его фильма

Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью порталу News.ru признался, что опасается наказания для журналистки и блогера Ксении Собчак из-за публикации запрещенного Минкультом фильма «Сказка».

Ранее блогер сообщила в своем Telegram-канале, что опубликовала на YouTube фильм «Сказка», которому Минкульт РФ не выдал прокатного удостоверения.

Режиссер пояснил, что у них с Собчак «возникло обоюдное желание устроить этот кинопоказ». Он добавил, что благодарен журналистике за помощь и содействие.

Сокуров заметил, что ему было очень важно показать картину соотечественникам.

«Я очень боюсь, что Ксению Анатольевну могут как-то наказать за публикацию кинокартины», — отметил режиссер.