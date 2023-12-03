Сокуров заявил, что боится за Ксению Собчак

У нас с Ксенией Анатольевной возникло обоюдное желание устроить этот кинопоказ, я очень благодарен ей за помощь, за содействие. Мне было очень важно, чтобы его увидели наши соотечественники. Я очень боюсь, что Ксению Анатольевну могут как-то наказать за публикацию кинокартины. Хотя, насколько я знаю, законов, запрещающих показывать фильмы по интернету, пока нет, – рассказал Сокуров.