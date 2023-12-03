В Крыму восстановили подачу воды

В Крыму полностью восстановили водоснабжение, которое было нарушено в связи с аварией во время штормового ветра, обрушившегося на полуостров в ночь на 27 ноября. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, передает РИА Новости.

«Отключенных котельных нет, водоснабжение восстановлено в полном объеме», — сказал министр.

Кроме того, он отметил, что в данный момент еще ведутся работы по восстановлению электроснабжения в регионе. Министр уточнил, что на сегодняшний день без электричества остаются более 530 человек в Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах республики.

В работах по восстановлению задействовали 43 бригады из 97 человек и 42 единиц техники.

Накануне сообщалось, что в Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма 238 абонентов остаются отключенными от электросетей из-за штормового ветра.