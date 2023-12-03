Эксперты предположили, к чему приведет запрет на увольнение матерей-одиночек

Госдумой был одобрен в первом чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка в возрасте до 16 лет. Эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», высказались по поводу принятия меры.

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В настоящее время увольнять запрещено до тех пор, пока детям не исполнится 14 лет. Вместе с тем специалисты полагают, что ситуация кардинально ничего не изменит.

По словам экономиста Александра Сафонова, организации сейчас идут на разные ухищрения. Он отметил, что зачастую работницам предлагают написать заявление об увольнении по соглашению сторон. В случае отказа они начинают приводить аргументы, которые заставляют работника уволиться, добавил эксперт.

Он сообщил о наличии проблемы дискриминации женщин на рынке труда. Подчеркивается, что компании прибегают к ограничениям при приеме на работу.

Также сообщается, что мелкие и средние фирмы попросту не связываются с теми, кто может надолго выбыть из рабочего процесса.

В этой связи, как уточняют специалисты, у законопроекта есть как преимущество, так и недостаток. Так, он защитит права работающих матерей-одиночек, но при этом затруднит жизнь тем женщинам, которые пытаются найти работу, добавляют они.