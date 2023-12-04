Минтранс сообщил о штатной работе аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи

"По состоянию на 09:45 мск 04 декабря, в аэропортах столичного региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский), санкт-петербургском Пулково и Сочи отмен рейсов на вылет по метеоусловиям нет, аэропорты работают штатно. В минувшие выходные аэропорты также отработали штатно, отмен рейсов на вылет по метеоусловиям не было",- отмечается в сообщении.