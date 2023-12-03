Названо число оставшихся в секторе Газа россиян

В зоне боевых действий в секторе Газа остаются ещё 150—200 россиян, сообщил глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин .

«С МЧС мы общались, вместе там осталось наших порядка 150—200 человек», — сказал он.

И ХАМАС , и Израиль слышат российскую сторону, добавил он.

2 декабря в представительстве России при Палестине сообщили, что мероприятия по эвакуации из сектора Газа граждан России и членов их семей возобновлены.