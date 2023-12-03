Названо число оставшихся в секторе Газа россиян

Глава ИППО: в секторе Газа ещё остаются 150—200 россиян
В зоне боевых действий в секторе Газа остаются ещё 150—200 россиян, сообщил глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.
Об этом пишет РИА Новости.
«С МЧС мы общались, вместе там осталось наших порядка 150—200 человек», — сказал он.
Степашин считает, что россиян удастся вывезти из сектора Газа.
И ХАМАС, и Израиль слышат российскую сторону, добавил он.
2 декабря в представительстве России при Палестине сообщили, что мероприятия по эвакуации из сектора Газа граждан России и членов их семей возобновлены.