Умер герой СССР, известный как «Батяня-комбат»

Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщил член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев. Генерал известен как человек, которому российская группа «Любэ» посвятила песню «Батяня-комбат» и даже хотела снять с ним клип.

«Да, умер», — сказал Валерий Юрьев в разговоре с ТАСС.

Солуянов считается героем Афганской войны. Он лично участвовал в более, чем 70 военных операциях. Группа «Любэ» посвятила ему песню «Батяня-комбат». Авторы песни поэт Александр Шаганов и композитор Игорь Матвиенко написали ее в начале девяностых, и песня вошла в одноименный альбом группы «Любэ», вышедший в 1996 году. К песне хотели снять клип и главную роль комбата планировали предложить Александру Солуянову, командовавшему парашютно-десантным батальоном. Но до монтажа дело не дошло.