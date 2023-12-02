Сотни россиян выстроились в очередь за яйцами

В Саратове сотни человек выстроились в очередь за куриными яйцами по 78 рублей за десяток. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

Как сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на региональный минсельхоз, 2 декабря на Театральной площади Саратова открылась ярмарка, на которую привезли более 70 тысяч яиц.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба предложила российским ретейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов.