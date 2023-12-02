Россиян переведут на электронные медкарты в поликлиниках

«К органам исполнительной власти мы это [отказ от бумажных медкарт в пользу электронных] будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — сказал Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение».