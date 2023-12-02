Мурашко: в поликлиниках РФ заменят бумажные медкарты электронными

Все поликлиники России обяжут отказаться от бумажных медицинских карт в пользу электронных. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Россиян переведут на электронные медкарты в поликлиниках
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«К органам исполнительной власти мы это [отказ от бумажных медкарт в пользу электронных] будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — сказал Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Его слова приводит РИА Новости.

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Министр назвал отказ от бумажных медкарт новым базовым принципом организации первичного звена. По его словам, эта мера призвана сформировать ресурс данных о гражданных, который позволит «осуществлять преемственность между уровнями оказания медпомощи». Мурашко также напомнил, что неразборчивый врачебный почерк давно стал «анекдотом».

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