Россиян переведут на электронные медкарты в поликлиниках

Мурашко: в поликлиниках РФ заменят бумажные медкарты электронными
Все поликлиники России обяжут отказаться от бумажных медицинских карт в пользу электронных. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«К органам исполнительной власти мы это [отказ от бумажных медкарт в пользу электронных] будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — сказал Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение».
Его слова приводит РИА Новости.
Министр назвал отказ от бумажных медкарт новым базовым принципом организации первичного звена. По его словам, эта мера призвана сформировать ресурс данных о гражданных, который позволит «осуществлять преемственность между уровнями оказания медпомощи». Мурашко также напомнил, что неразборчивый врачебный почерк давно стал «анекдотом».