На Алтае открылся всесезонный курорт Сбера «Манжерок»

«Я от всей души, от имени всей нашей команды Сбера и команды курорта «Манжерок» рад приветствовать вас здесь и сказать огромное спасибо за то, что вы сегодня с нами! Мы рады видеть ваши счастливые лица и улыбки», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.