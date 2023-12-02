Двухмиллионный гость форума «Россия» посетит экскурсию на Саяно-Шушенской ГЭС

Двухмиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией, получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.

Пару поздравили в павильоне №46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России в зале «Энергия будущего».

АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Минэнерго и ПАО «РусГидро» подарили Марату и Марии сертификат на экскурсию на самую мощную электростанцию России — Саяно-Шушенскую ГЭС.

Для семьи это стало символичным, поскольку Марат работает в энергетической сфере.

«Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живёшь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», — рассказал он.

Заместитель гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольга Бинда рассказала, что организаторы выставки-форума будут поддерживать Марата и Марию в организации поездки.

«Выставка-форум «Россия» — территория благодарности и место, где сбываются мечты. Надеюсь, что ваша мечта сбылась», — отметила она.

В свою очередь, гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин заявил, что посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет сформировать гордость за Россию, так как это самая большая по выработке «зелёной» электроэнергии гидроэлектростанция России.