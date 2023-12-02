В Госдуме рассказали о новом способе повышения рождаемости в стране

В России статистику, полученную в рамках диспансеризации о состоянии репродуктивной системы, власти будут использовать для повышения рождаемости, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

По его словам, акцент может сместиться с финансовой помощи на медицинскую. Как указал парламентарий, оценка репродуктивной функции в рамках диспансеризации может проходить путем опроса – есть ли дети, когда они родились, сколько беременностей было, были ли аборты. Анамнез можно использовать для определенной статистики, на основе которой возможно определить политику государства, в том числе в отношении семей, которые имеют проблемы с рождением ребенка.

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Леонов не исключил, что такие исследования приведут к увеличению финансирования лечения россиян, имеющих проблемы с репродуктивным здоровьем. Затем либо стимулировать различными методами рождение последующих детей, либо направить усилия, в том числе финансовые, на то, чтобы максимально обеспечить медицинской помощью те семьи, которые имеют проблемы с репродуктивной функцией. Таким образом, ребенок будет появляться в тех семьях, где его планируют.

Как заявила член комитета по охране здоровья Госдумы Тамара Фролова, подобные решения символично вводятся в 2024 году, объявленном в России Годом семьи. По ее словам, обязательная диспансеризация работающих граждан — значимое направление в медицине, от которого напрямую зависит сохранение здоровья нации и, как следствие, увеличение показателя средней продолжительности жизни. Все это должно улучшить демографическую ситуацию, считает она.

Леонов указал, что рост проблем с репродуктивной функцией у женщин и мужчин в России налицо. Это связано с развитием технологий, питанием, ГМО, экологией. Данный вопрос впоследствии будет только становиться актуальней. Поэтому государство должно вырабатывать решения, которые будут направлены либо на лечение патологий, либо на профилактику.