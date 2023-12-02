В Госдуме рассказали о новом способе повышения рождаемости в стране
В России статистику, полученную в рамках диспансеризации о состоянии репродуктивной системы, власти будут использовать для повышения рождаемости, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
По его словам, акцент может сместиться с финансовой помощи на медицинскую. Как указал парламентарий, оценка репродуктивной функции в рамках диспансеризации может проходить путем опроса – есть ли дети, когда они родились, сколько беременностей было, были ли аборты. Анамнез можно использовать для определенной статистики, на основе которой возможно определить политику государства, в том числе в отношении семей, которые имеют проблемы с рождением ребенка.
Леонов не исключил, что такие исследования приведут к увеличению финансирования лечения россиян, имеющих проблемы с репродуктивным здоровьем. Затем либо стимулировать различными методами рождение последующих детей, либо направить усилия, в том числе финансовые, на то, чтобы максимально обеспечить медицинской помощью те семьи, которые имеют проблемы с репродуктивной функцией. Таким образом, ребенок будет появляться в тех семьях, где его планируют.
Как заявила член комитета по охране здоровья Госдумы Тамара Фролова, подобные решения символично вводятся в 2024 году, объявленном в России Годом семьи. По ее словам, обязательная диспансеризация работающих граждан — значимое направление в медицине, от которого напрямую зависит сохранение здоровья нации и, как следствие, увеличение показателя средней продолжительности жизни. Все это должно улучшить демографическую ситуацию, считает она.
Леонов указал, что рост проблем с репродуктивной функцией у женщин и мужчин в России налицо. Это связано с развитием технологий, питанием, ГМО, экологией. Данный вопрос впоследствии будет только становиться актуальней. Поэтому государство должно вырабатывать решения, которые будут направлены либо на лечение патологий, либо на профилактику.
Как сообщил Росстат, рождаемость в стране в сентябре сократилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Госдуме начали обсуждать возможность запрета абортов. Заместитель премьер-министра РФ Татьяна Голикова анонсировала введение новой системы диспансеризации для работающих россиян, которая будет обязательно включать проверку репродуктивного здоровья мужчин и женщин.