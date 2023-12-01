Павел Дуров впервые за долгое время появился на публике

Основатель приложения для обмена сообщениями Telegram, миллиардер Павел Дуров пришел на благотворительный аукцион, организованный совместно с фондом Наташи Водяновой «Обнаженные сердца» в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Starhit.ru.

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38-летний бизнесмен появился на вечере в черном костюме, рубашке в тон и галстуке. На аукционе он активно общался с гостями и эмоционально вел диалог с другими гостями. Павел Дуров редко появляется на публичных мероприятиях и старается вести закрытый образ жизни.