Павел Дуров впервые за долгое время появился на публике

Предприниматель Павел Дуров пришел на аукцион Натальи Водяновой
Основатель приложения для обмена сообщениями Telegram, миллиардер Павел Дуров пришел на благотворительный аукцион, организованный совместно с фондом Наташи Водяновой «Обнаженные сердца» в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Starhit.ru.
38-летний бизнесмен появился на вечере в черном костюме, рубашке в тон и галстуке. На аукционе он активно общался с гостями и эмоционально вел диалог с другими гостями. Павел Дуров редко появляется на публичных мероприятиях и старается вести закрытый образ жизни.
В октябре внешность основателя приложения Telegram раскритиковали в сети после публикации нового портрета в его Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). 38-летний бизнесмен показал подписчикам кадр, на котором сидит в помещении в черной футболке и черных брюках. В комментариях Дурову писали, что он выглядит «как пластмассовый Кен», а фото похоже на работу искусственного интеллекта.