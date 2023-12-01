Проект «Ковчег» пополнил список иноагентов

Министерство юстиции признало иностранным агентом проект «Ковчег», сообщается на сайте ведомства. Кроме того, соответствующий реестр пополнили социолог Игорь Эйдман, а также юрист и основатель «Ковчега» Анастасия Буракова. News.ru
Кроме того, руководство страны признало иностранным агентом «Телеканал Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией). Как уточняется в публикации, речь идет об «объединении лиц, осуществляющий деятельность» под данным наименованием. Газета.ru
При этом, «в связи с прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента» из списка исключены ООО «Телеканал Дождь» и региональный благотворительный фонд «Самарская губерния». Кроме того, в связи с ликвидацией из реестра исключена межрегиональная общественная организация «Открытый Петербург». Lenta.ru