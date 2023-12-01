Звезда советского фильма «Три плюс два» потеряла сбережения из-за Украины

Я — почетный гражданин Харькова. У меня был грант — каждый месяц на карточку приходила определенная сумма денег за звание. Я их практически не снимала. Потому что нужно было платить два процента с каждой суммы, которую ты решила снять. <...> Эти деньги уже никогда не вернутся. Но ничего не сделаешь: уже так произошло, — поделилась актриса.