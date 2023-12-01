Голикова заявила об отсутствии планов объединять Большой и Мариинский театры

Планов по объединению Большого и Мариинского театров нет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу на встрече с коллективом Большого театра.

Оба учреждения продолжат работу в прежнем режиме, как самостоятельные организации, сообщила Голикова, передает ТАСС.

Между тем новый гендиректор Большого театра провел встречу с коллективом в Главном фойе Исторического здания ГАБТ. На встрече присутствовали Голикова, министр культуры Ольга Любимова и экс-директор Большого театра Владимир Урин.

Урин заявил, что годы работы в Большом театре для него были «десятью годами счастья».