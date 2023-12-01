Голикова заявила об отсутствии планов объединять Большой и Мариинский театры
Планов по объединению Большого и Мариинского театров нет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу на встрече с коллективом Большого театра.
Оба учреждения продолжат работу в прежнем режиме, как самостоятельные организации, сообщила Голикова, передает ТАСС.
Между тем новый гендиректор Большого театра провел встречу с коллективом в Главном фойе Исторического здания ГАБТ. На встрече присутствовали Голикова, министр культуры Ольга Любимова и экс-директор Большого театра Владимир Урин.
Урин заявил, что годы работы в Большом театре для него были «десятью годами счастья».
Напомним, в пятницу Урин заявил, что уходит с должности. На его пост назначен худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.