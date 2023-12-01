Назначен новый руководитель Большого театра

Народный артист России дирижер Валерий Гергиев возглавил Большой театр, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в Telegram-канале правительства.

Распоряжение о назначении Гергиева подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Владимира Урина освободили от должности гендиректора Большого по собственному желанию.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. В мае 2023-го Гергиев рассказал, что готов к масштабным задачам по работе с театрами.