Российский актер назвал несчастных людей частым явлением в Москве

Артист, снявшийся в последней киноленте Полански «Дворец», не смог сказать точно, все ли грустные люди на улицах — коренные москвичи. По его словам, в столицу зачастую приезжают, чтобы найти свое предназначение. Москва таким людям либо помогает, либо их «съедает», пояснил Пампушный.

«Москва сама по себе город дружелюбный, но, как любой большой город, может своей мощью раздавить человека», — сказал он.

По словам звезды фильма «Защитники», с момента его поступления в Школу-Студию МХАТ Москва стала только лучше: уютнее, доступнее, интереснее и активнее. Особенно радует актера то, что город стал доступнее для пешеходов и избавился от засилья рекламы. Любимое время года в столице для Пампушного — весна, а район — Хамовники. Чаще всего увидеть артиста можно в книжном магазине «Москва» на Тверской улице, признался он.