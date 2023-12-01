Причиной трагедии Майдана на Украине стал обман. Об этом заявила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в Telegram.

По словам Поклонской, 1 декабря 2013 года Украина «была погружена в очередную фатальную стадию обмана», когда от «пустых обещаний» власти страны перешли к манипуляции сознанием людей.

Экс-прокурор привела фразу, сказанную Владимиром Зеленским в дебатам с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, когда Зеленский, когда Зеленский удивился итогам «революции достоинства». Власти страны не могли не знать о последствиях Майдана, заявила Поклонская.

По мнению бывшего прокурора Крыма, часть населения Украины решила поддаться обману и воспользоваться открывшейся возможность получить власть в новой, «обманутой и поруганной Украине».