Названы три главных страха россиян в будущем году

В преддверии нового 2024 года россияне рассказали, что больше всего боятся роста цен, болезней и переживаний за детей, следует из опроса аналитического центра НАФИ и страхового дома ВСК, результаты исследования есть в распоряжении Lenta.ru. По данным опроса, перед грядущим годом какие-либо страхи испытывают 93% граждан.

Вместе с тем 70% респондентов выразили уверенность, что негативные события их не коснутся. Еще 24% считают, что хороших и плохих ситуаций в 2024 году будет поровну.

Самым основным страхом россиян стала боязнь тяжелых заболеваний (30%). Чаще всего этот страх называли женщины и одинокие люди. На втором месте оказались опасения из-за роста цен и инфляции (27%). Третью строчку занял страх граждан за детей (26%). Меньше всего россияне боятся попасть в автомобильную катастрофу.