Пенсии авансом и бесплатный проезд: какие законы вступят в силу в декабре

В декабре 2023 года вступят в силу несколько законов и постановлений, которые касаются загранпаспортов и пенсий россиян, а также льгот для жителей блокадного Ленинграда. Подборку нововведений составило ТАСС.

Штрафы за летнюю резину

Глава ГИБДД Владимир Черников сообщил, что в декабре не будут штрафовать водителей, не сменивших летнюю резину. Он подчеркнул, что каждый водитель должен сам заранее готовить машину к зимним поездкам. Черников добавил, что в некоторых российских регионах дороги зимой не скользкие и почти нет снега, поэтому необходимости контролировать шины там нет.

Бесплатный проезд для жителей блокадного Ленинграда

В РЖД с 1 декабря 2023 года сделали бесплатным проезд в своих поездах для жителей блокадного Ленинграда. Правом бесплатного проезда можно будет воспользоваться раз в год. Ранее эта льгота предоставлялась людям, награжденным медалью за оборону Ленинграда.

Новые причины для признания загранпаспортов недействительными

С 11 декабря начнет действовать разработанный МВД перечень признаков непригодности загранпаспорта. Из постановления следует, что загранпаспорт будет признан непригодным, если повреждена целостность бланка, фотография и машиночитаемая запись. Непригодным он станет и в том случае, если внешность владельца загранпаспорта изменилась, к примеру, в результате травмы или операции.

Выплата пенсий авансом

В декабре 2023-го российские пенсионеры получат две выплаты: пенсию за декабрь и пенсию авансом за январь. Аванс придет тем, кто обычно получает пенсию 1-8 числа каждого месяца, так как в январе 2024-го на этот период пришлись новогодние каникулы. Пенсию за январь начнут зачислять на счета с 25 декабря.

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