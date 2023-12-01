Что и почему нельзя вывозить из России

1 декабря в России вступил в силу запрет на вывоз твердой пшеницы за рубеж. А в будущем зерно из страны могут запретить вывозить в принципе- но только в том случае, если его запасы на складах достигнут критической отметки, сообщают СМИ со ссылкой на межведомственную рабочую группу по нетарифным мерам регулирования. «Критическим» ее представители назвали показатель в десять миллионов тонн — этого хватит на то, чтобы кормить страну около полутора месяцев. «Парламентская газета» рассказывает, при каких условиях это может случиться, а также что и почему уже запрещено вывозить за пределы России.

Не допустить дефицита

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О том, что возможность запретить вывоз зерна из России рассматривается, сообщили «Известия» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы кабмина по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле. В документе говорится, что Минсельхоз могут наделить полномочиями регулярно мониторить остатки зерна на складах, и если его количество снизится до десяти миллионов тонн — обрубить экспорт, чтобы не допустить дефицита.

Между тем, как ранее сообщали «Парламентской газете» в Российском зерновом союзе (РЗС), прогноз по сбору зерна в России в этом сельхозсезоне (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года) — 145 или даже 150 миллионов тонн. Внутреннее потребление при этом тот же Минсельхоз оценивает в 80-85 миллионов тонн в год. Другими словами, ситуацию, при которой дефицит может возникнуть, представить невозможно в принципе. Особенно если учесть, что с 1 декабря в стране вступает в силу запрет на вывоз твердой пшеницы за рубеж (за исключением стран ЕАЭС) и ограничение в 24 миллиона тонн по зерну как таковому.

«На наш взгляд, эта история довольно странная и в целом не нужная, — заявил «Парламентской газете» президент РЗС Аркадий Злочевский. — Потому что риска того, что запасы вдруг опустятся до таких величин, нет, это невозможно. Должен какой-то глобальный неурожай грянуть, чтобы это случилось».

Рис: время ослабить ограничения

По словам Злочевского, эта мера — скорее перестраховка «на всякий случай». Однако сегодня в России уже действует целый ряд запретов на вывоз продовольственных и непродовольственных товаров.

Так, отдельной строкой в списке запрещенных к вывозу товаров значится рис. На днях Минсельхоз предложил продлить запрет на его экспорт по 30 июня 2024 года включительно. Согласно документу, запрет не будет распространяться на рис, вывозимый из России в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также на ряд других случаев. Это уже не первый подобный инцидент: впервые запретить экспорт риса и рисовой крупы решили еще в конце июня 2022 года, и с тех пор запрет постоянно продлевался.

«В 2022 году у нас произошла авария на Федоровском гидроузле на Кубани, и посевные площади, которые мы запланировали, сократились, — пояснил «Парламентской газете» смысл запрета исполнительный директор некоммерческого партнерства «Южный рисовый союз» Михаил Радченко. — В связи с этим и пришлось ввести ограничения, чтобы не допустить дефицита и резкого роста цен на внутреннем рынке».

Сейчас, по словам Радченко, ситуация изменилась: Федоровский гидроузел частично восстановили, и по итогам сельхозсезона риса-сырца планируют собрать больше миллиона тонн, что с лихвой перекрывает внутреннее потребление.

«Основываясь на этих цифрах, мы понимаем, что у нас неизбежно возникнут излишки в пределах 60-80 тысяч тонн, — отметил Радченко. — Поэтому, я думаю, если наш прогноз оправдается, будем просить Минсельхоз снять запрет или, по крайней мере, ввести квоту в размере 40-50 тысяч тонн для отгрузки риса на экспорт».

Кроме того, отдельный пласт запретов касается непродовольственных товаров. Они подробно перечислены в постановлении Правительства № 311 от 9 марта 2023 года, которое ограничивало или останавливало полностью вывоз из России товаров иностранного производства, имеющих ценность для экономики. Список к постановлению прилагается обширный — в нем упомянуто несколько десятков позиций. Однако, как говорят эксперты, для обычного человека это никакой роли не играют, поскольку позиции слишком уж специфические. Так, например, в соответствии с постановлением из России запрещено вывозить станки для обработки металлов, хирургический кетгут (шовный материал, который рассасывается прямо в человеческих тканях), емкости для топлива объемом свыше 300 литров, швейные машинки и так далее. Действительно, практически невозможно представить себе ситуацию, при которой гражданин России отправится в недружественную страну, имея при себе химические катализаторы или оборудование для подготовки резины и пластмасс «для личного пользования». К тому же из этого запрета существуют исключения:

указанные в нем товары можно вывозить, есть они имеют российское происхождение и это подтверждено документами; не распространяется запрет на транзитные перевозки, а также на перевозки в страны — члены ЕАЭС.

Плюс ряд специфических исключений, например, если тот или иной «запрещенный» товар предназначен для использования в российском поселке Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген или же относится к ведению Росатома и нужен для оказания помощи другим государствам в строительстве или эксплуатации атомных станций.

Запрет на экспорт бензина сняли ненадолго?

До недавнего времени действовал также запрет на вывоз из России бензина. 17 ноября его отменили. Сейчас сохраняется лишь запрет на вывоз дизельного топлива и только железнодорожным транспортом. Однако, по словам экспертов, есть вероятность, что скоро снимут и его.

«Запрет был продиктован необходимостью найти точки соприкосновения между Минфином и Минэнерго, — пояснил в беседе с «Парламентской газетой» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. — После летнего кризиса, связанного с резким ростом цен, стало ясно, что решение урезать демпферные выплаты привело к дисбалансу на рынке: поставки топлива на экспорт стали для производителей более выгодными и привлекательными, нежели обеспечение внутреннего спроса. Топлива внутри России стало меньше — цены выросли. Так и появился временный запрет. Сейчас, впрочем, ситуация стабилизировалась, Правительство приняло ряд оздоровительных мер, поэтому, на мой взгляд, оставшиеся запреты продержатся недолго».

Впрочем, как стало известно в четверг, 30 ноября, запреты еще могут вернуть. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на первого зампреда Комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских.