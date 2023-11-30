«Эксмо»: У россиян вырос интерес к книгам о Российской империи
Книжные издатели видят повышенный интерес к книгам о Российской империи и славянской мифологии среди авторов и среди читателей. Об этом рассказал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что еще один тренд – это интерес к Азии. Кроме того, по словам Капьева, прослеживается спрос на славянскую мифологию и мифологию в целом.
Ранее в сети книжных магазинов «Читай-город» сообщили НСН, что в разделе комиксов наблюдается тренд на более глубокую вовлеченность аудитории: читатели не останавливаются на прочтении первой части, а собирают целые коллекции комиксов и серии манги, передает «Радиоточка НСН».