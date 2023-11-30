Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что пострадавшим от стихии гражданам будут выплачены компенсации. Он добавил, что их размер будет зависеть от степени разрушения имущества, пишет РИА «Новости».

Глава республики пояснил, что власти выплатят 100 тыс. рублей на одного человека в в случае полной потери предметов имущества первой необходимости, и 50 тыс. рублей при частичной утрате имущества.

По его словам, лица, у которых нарушены условия проживания, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Аксенов заметил, что собственники жилых домов и жилых помещений в МКД получат по 7 тыс. рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья.

Решение о выплатах компенсаций будет принято по итогам комиссионного обхода и оценки объема ущерба, заметил глава республики. Он добавил, что обход будет завершен до конца недели.