Вирусолог прокомментировал информацию о неизвестном вирусе в Китае

«Речь идёт о росте респираторных заболеваний. Это те вирусы, которые уже известны, включая коронавирус, вирус гриппа, аденовирусы. Это вполне достаточное объяснение того, что там происходит. Здесь не нужно ожидать нового вируса, пока его не выявили чёткими вирусологическими методами. А таких данных о выявлении нового вируса нет», — считает Альтштейн.