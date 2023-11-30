Я не считаю, что данное предложение разумно и мотивировано, по следующим причинам. Работодатель действительно имеет право привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабочем месте - далее следуют ключевые слова - без уважительной причины. Чтобы выяснить, была ли причина уважительной, и принять решение о привлечении сотрудника к ответственности, работодатель обязан запросить у него письменное объяснение. При этом на предоставление соответствующего объяснения у сотрудника есть два рабочих дня. Письменные объяснения даются как раз для того, чтобы работник мог доказать уважительность причин своего проступка - опоздания, отсутствия на рабочем месте и так далее. И если сегодня погоду предлагают вынести в отдельное понятие, то завтра, например, можно будет вывести прорыв трубы в отдельную статью Трудового кодекса, чтобы потом люди брали соответствующие справки из ЖЭКа. Но все это оценочные понятия. В 192 статье Трудового кодекса РФ уже есть фраза о том, что при применении дисциплинарного взыскания работодатель обязан учитывать тяжесть проступка сотрудника, а также обстоятельства, при которых он был совершен.

Дмитрий Кофанов Юрист по трудовому праву, гендиректор NS Consulting