Эксперт назвал инициативу об отмене взысканий за опоздание на работу из-за непогоды избыточной
Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева, предложившего ранее отменить взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды.
Я не считаю, что данное предложение разумно и мотивировано, по следующим причинам. Работодатель действительно имеет право привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабочем месте - далее следуют ключевые слова - без уважительной причины. Чтобы выяснить, была ли причина уважительной, и принять решение о привлечении сотрудника к ответственности, работодатель обязан запросить у него письменное объяснение. При этом на предоставление соответствующего объяснения у сотрудника есть два рабочих дня. Письменные объяснения даются как раз для того, чтобы работник мог доказать уважительность причин своего проступка - опоздания, отсутствия на рабочем месте и так далее. И если сегодня погоду предлагают вынести в отдельное понятие, то завтра, например, можно будет вывести прорыв трубы в отдельную статью Трудового кодекса, чтобы потом люди брали соответствующие справки из ЖЭКа. Но все это оценочные понятия. В 192 статье Трудового кодекса РФ уже есть фраза о том, что при применении дисциплинарного взыскания работодатель обязан учитывать тяжесть проступка сотрудника, а также обстоятельства, при которых он был совершен.Дмитрий КофановЮрист по трудовому праву, гендиректор NS Consulting
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время не видит злоупотреблений со стороны работодателей в этом аспекте.
"Если сейчас работник в объяснительной напишет, что опоздание было вызвано непогодой и, например, возникновением пробки в том месте, где ее обычно не бывает, то проблем у него не будет. В настоящее время, как правило, непогода является уважительной причиной отсутствия. Но одно дело, когда метель обрушилась в понедельник, и никто знал, что она будет, и другое дело, когда она идет третий день, и люди о ней знают. В первом случае это форс-мажор, во втором - нет", — отметил собеседник.
Юрист также рассказал об одном случае из своей практики, когда суд отменил дисциплинарное взыскание сотруднице одной из компаний, опоздавшей на работу на 20 минут из-за попадания в пробку, вызванной плохой погодой.
"Она принесла распечатку с "Яндекс.Карт" с многочисленными значками, обозначающими аварии, и бордовым фоном. Судом это было воспринято как уважительная причина ее отсутствия на рабочем месте. Суд решил, что опоздание на 20 минут в данном случае явилось следствием не вины работника, а внешних обстоятельств", — отметил Кофанов.
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