В Киргизии пригрозили опубликовать фото известных посетителей борделей

«Если вы не перестанете этим заниматься и попадетесь в следующий раз, несмотря на занимаемую должность, какой бы она ни была, покажем ваши лица. Предупреждаю всех, вы должны знать, что с такими отрицательными явлениями мы будем бороться до конца», — сказал вице-премьер.