В Молдавии предложили снести памятник герою Гражданской войны

Бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шалару предложил снести памятник советскому военному периода Гражданской войны Григорию Котовскому в Кишиневе. Об этом пишет ТАСС.

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Он опубликовал свое предложение на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), посчитав, что «пришло время снести памятник бандиту и убийце».

При этом он предложил «оставить лошадь», чтобы в последующем власти могли использовать ее для установки памятника другому историческому персонажу.

В период пребывания на посту Анатолий Шалару Т-34 для передачи в «Музей советской оккупации».