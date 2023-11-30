В Москве умер академик Михаил Маров

В Москве скончался один из разработчиков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы академик Михаил Маров . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого . Ura.ru

«Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра», — сказал Зелёный РИА Новости. RT на русском

Михаил Маров был одним из инициаторов и научных руководителей программы по исследованию Венеры с помощью советских межпланетных станций. Также он принимал участие в эксперименте на спускаемом аппарате автоматической станции «Марс-6». На нем были проведены первые прямые измерения параметров атмосферы Красной планеты. Кроме того, Маров проводил обширные исследования структуры и динамики земной термосферы. mir24.tv