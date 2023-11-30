Скончался академик Маров, стоявший у истоков программ по изучению Луны в СССР

Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный сообщил о смерти академика Михаила Марова, который стоял у истоков программы СССР по изучению Луны и планет Солнечной системы.

«Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра», — сказал Зелёный РИА Новости.

По словам собеседника агентства, академик болел, но хорошо справлялся с полуторачасовыми докладами и «успел попрощаться», отметив юбилей.

В сентябре 2022 года умер лётчик-космонавт СССР Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. Ему было 80 лет.