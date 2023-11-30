Власти Москвы намерены снизить число трудовых мигрантов
Подавляющая часть трудовых мигрантов в Москве занята в таких отраслях, где не хотят работать местные жители, однако в перспективе число иностранцев планируется снизить. Об этом заявил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, пишет РИА Новости.
Сучков в ходе XI Международной научно-практической конференции «Единство в различиях: вектор развития Московской стратегии до 2030 года» признал, что число мигрантов в столице «является значительным».
«Так объективно складывается ситуация, что для поступательного и динамичного развития мегаполиса, прежде всего интересов его жителей, сегодня необходимы дополнительные трудовые ресурсы», — пояснил он.
При этом руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города обратил внимание на то, что мигранты в основном работают в тех отраслях, куда не идут москвичи — строительство, дороги, уборка территорий.
«Тем не менее, общим приоритетом властей столицы на среднесрочную перспективу является постепенное снижение доли привлекаемых из других стран рабочих, и у нас это закреплено в положении нашей стратегии», — подчеркнул Виталий Сучков.
Ранее правоохранители провели на западе Москвы рейд по пресечению нарушений правопорядка. В общей сложности было задержано 49 мигрантов. Источник ТАСС рассказал, что местные жители обратились в полицию с жалобой на действия иностранных граждан. По их словам, мигранты прогоняли детей с футбольной площадки в районе улицы Вяземской, угрожали детям и их родителям.