Власти Москвы намерены снизить число трудовых мигрантов

Подавляющая часть трудовых мигрантов в Москве занята в таких отраслях, где не хотят работать местные жители, однако в перспективе число иностранцев планируется снизить. Об этом заявил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, пишет РИА Новости.

Сучков в ходе XI Международной научно-практической конференции «Единство в различиях: вектор развития Московской стратегии до 2030 года» признал, что число мигрантов в столице «является значительным».

«Так объективно складывается ситуация, что для поступательного и динамичного развития мегаполиса, прежде всего интересов его жителей, сегодня необходимы дополнительные трудовые ресурсы», — пояснил он.

При этом руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города обратил внимание на то, что мигранты в основном работают в тех отраслях, куда не идут москвичи — строительство, дороги, уборка территорий.

«Тем не менее, общим приоритетом властей столицы на среднесрочную перспективу является постепенное снижение доли привлекаемых из других стран рабочих, и у нас это закреплено в положении нашей стратегии», — подчеркнул Виталий Сучков.