Новые возможности «Госуслуг» протестируют в 2024 году

Минцифры в 2024 году проведут пилотные проекты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта для подтверждения личности, сообщают «Известия».

Цифровой паспорт планируется использовать для обслуживания в банке и МФЦ. Как заявил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин, в следующем году также протестируют покупку железнодорожных билетов и посадку на рейс, покупку отдельных категорий товаров. Пилотные проекты будут вводиться поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться.

Кроме того, приложение заменит бумажный паспорт для прохода в музей или на мероприятие с возрастным ограничением. Паспорт не понадобится при обращении к операторам сотовой связи, для входа в офисный центр с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем, при заселении в отель и посещения частной медицинской организации.