«Черта или чёрта?»: Писатель Драгунский призвал разработать правила для буквы «ё»

«Да, бывает, что употребление буквы «ё» снижается, идет какими-то волнами. Сначала эту букву в русском языке отменили после реформы орфографии в 1918 году, потом ее снова ввели в 1944 году. Десять лет назад букву снова забыли, а сейчас она начала употребляться. Конечно, буква «ё» нужна, но следует разработать правила ее употребления. Есть слова, которые русский человек всегда прочтет правильно – ёлка и так далее. А есть ситуации, когда буква «ё» нужна для различения смыслов: когда «все всё поняли», например. Бывают ситуации, когда слова «черта» и «чёрта» могут рядом стоять. А бывают проблемы с документами, ведь есть имена Артём, Фёкла и так далее. Тут нужно научное решение»,-отметил он.