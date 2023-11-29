Философ МГУ назвал «русский мир» политтехнологическим изобретением

«Есть американский мир, есть римский мир, и в каком-то смысле этот русский мир — тоже политтехнологическое изобретение. И чтобы оно перестало быть просто политтехнологическим изобретением, конечно, его надо переопределять. Каким образом? Очень просто. Русские люди — это не просто некие элементы русского мира, как бы назначенные сверху этими элементами без каких-то возможностей выбора. Нужно понимать русских людей как соучредителей русского мира, как действующих лиц, как акторов русского мира. Но многое зависит от нас самих, насколько мы сами готовы быть инициативными, а не принимать лишь сформулированную для нас повестку, сформулированные для нас определения, какими мы должны быть.



Разотождествление государства и народа — это не менее важная часть. Потому что русские, с точки зрения монопольного патриотического дискурса, — это человек служивый, которые может себя реализовывать, может себя опознавать только в контексте каких-то поведенческих программ, которые предлагаются государством. Одна из этих программ — военная служба, другая — служба, связанная с мелкими бюрократическими должностями. Это разотождествление ещё более важное, но о нём пока мало кто думает. Когда мы научимся разотождествлять родину и государство, помогая государству себя определить (государство тоже нуждается в нашей помощи, оно не всеведуще). Ни в коем случае нельзя отдавать на откуп государству любое национальное самоопределение, в том числе самоопределение русских людей».