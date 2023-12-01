Ряду регионов России предрекли аномально теплый декабрь

По словам эксперта, среднемесячная температура выше нормы в предстоящем месяце ожидается в 17 регионах — Краснодарском крае , Ростовской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае , Тыве, Хакасии, Ставрополье и на Северном Кавказе. Напротив, среднемесячная температура ниже нормы прогнозируется в шести регионах — Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Вологодской областях, а также в Карелии.

Кроме того, предупредил метеоролог, жителям 26 регионов страны стоит ждать избытка осадков. Речь идет о Московской, Тульской, Курской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Курганской, Челябинской, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, Краснодарском, Алтайском краях, а также о Крыме, Хакасии, Тыве, Адыгее, Ставрополье и юге Красноярского края. Мало снега по сравнению с климатической нормой, в свою очередь, будет в Архангельской, Магаданской и Мурманской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, на Камчатке и Чукотке, а также в северной половине Якутии и на самом севере Хабаровского края.