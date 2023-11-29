Героями нового проекта Богомолова смогут стать простые россияне

Героями нового проекта Богомолова «Голоса страны» смогут стать простые россияне
Режиссер Константин Богомолов объявил о поиске главных героев для нового авторского проекта «Голоса страны», принять участие может любой желающий, передает РИА Новости.
Отмечается, что режиссер ищет героев для спектаклей, для участия необходимо заполнить анкету. Выбранные истории на сцене сыграют Александра Ребенок, Виктор Вержбицкий и другие известные артисты. Планируется создать 12 документальных моноспектаклей о простых гражданах.
20 ноября в столице представили сериал «Кеша должен умереть» - новую работу режиссера и художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова. Главную роль исполнил сам Богомолов. По его словам, работа над сериалом шла полтора года. По сюжету женатый архитектор из Москвы Кеша встречается с двумя бывшими супругами. Женщины не подозревают, что делят с главным героем постель по очереди. После того, как Кеша заводит молодую любовницу, жены решают объединиться и отомстить неверному супругу, передает «Радиоточка НСН».