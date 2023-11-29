Инфобизнесмены хотят заменить ущемляющее слово «инфоцыган»

«Мы понимаем, как отличить добропорядочного инфобизнесмена от так называемого инфоскамера. И мы бы хотели использовать именно слово «инфоскамер» – мы будем вводить его в речевой оборот как гуманитарную альтернативу слова «инфоцыган», не оскорбляющую честь и достоинство ни одного из этносов в мире», – сказал сооснователь IТ-платформы «Мегакампус» и глава ассоциации Григорий Аветов.