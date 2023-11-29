ТАСС: инфобизнесмены хотят заменить ущемляющее слово «инфоцыган» на «инфоскамер»
Представители российского инфобизнеса выступили за создание профильной ассоциации, которая займется разработкой и отслеживанием соблюдения стандартов работы на рынке. Об этом сообщает ТАСС.
Ассоциация намерена сотрудничать с властями, чтобы урегулировать вопросы, связанные с выплатами инфобизнесменами налогов. Также она выступила за замену ущемляющего слова «инфоцыган» на более нейтральное «инфоскамер».
«Мы понимаем, как отличить добропорядочного инфобизнесмена от так называемого инфоскамера. И мы бы хотели использовать именно слово «инфоскамер» – мы будем вводить его в речевой оборот как гуманитарную альтернативу слова «инфоцыган», не оскорбляющую честь и достоинство ни одного из этносов в мире», – сказал сооснователь IТ-платформы «Мегакампус» и глава ассоциации Григорий Аветов.
Аветов также дал оценку российского рынка инфобизнеса. По его данным, объем ниши составляет порядка 120 млрд рублей. Каждый год этот показатель удваивается. Заняты в этой отрасли около 150 тыс. человек по всей стране.
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