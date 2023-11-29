В Москве найдена мертвой советская актриса Тамара Солодовникова

В Москве на 99-м году жизни умерла советская актриса
Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в Москве на 99-м году жизни. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.
По его словам, медицинские специалисты констатировали смерть актрисы 24 ноября в ее квартире в Конаковском проезде.
"Причиной смерти 98-летней женщины стала сердечно-сосудистая недостаточность", — уточнил источник.
Тамара Солодовникова играла в Театре Балтийского флота в городе Лиепая (Латвия) и в Московском гастрольном театре комедии при "Росконцерте". Она также сыграла в фильме "Дом и хозяин", "Скрипка Ротшильда", "Глава семьи" и "Графиня", работала с такими артистами, как Сергей Маковецкий, Валентина Ананьина, Людмила Чурсина, Евгений Сидихин, и другими.
Накануне 78.ru сообщал, что народного артиста РСФСР Михаила Боярского увезли с инфарктом в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга. По данным источника телеканала, артисту стало плохо 27 ноября. 28 ноября врачам удалось стабилизировать состояние артиста, и его перевели из реанимации в обычную палату.