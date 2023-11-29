В Москве найдена мертвой советская актриса Тамара Солодовникова

Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в Москве на 99-м году жизни. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

© CAB Productions

По его словам, медицинские специалисты констатировали смерть актрисы 24 ноября в ее квартире в Конаковском проезде.

"Причиной смерти 98-летней женщины стала сердечно-сосудистая недостаточность", — уточнил источник.

Тамара Солодовникова играла в Театре Балтийского флота в городе Лиепая (Латвия) и в Московском гастрольном театре комедии при "Росконцерте". Она также сыграла в фильме "Дом и хозяин", "Скрипка Ротшильда", "Глава семьи" и "Графиня", работала с такими артистами, как Сергей Маковецкий, Валентина Ананьина, Людмила Чурсина, Евгений Сидихин, и другими.