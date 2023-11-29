В ОП РФ рассказали о «сотнях тысяч» желающих вернуться в РФ русских немцев

В ОП РФ рассказали о «сотнях тысяч» желающих вернуться в нашу страну русских немцев
Стремление переехать на историческую родину обусловлено несогласием с «либеральной» европейской политикой. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал член комиссии ОП РФ по межнациональным, межрегиональным отношениям и миграции Сергей Ряховский.
«У меня масса друзей в Германии — сотни, тысячи. Потому что русские немцы, поволжские немцы, немцы Казахстана, немцы из Омска, иммигрировали, они живут там. Их называют русские немцы. Я взаимодействую со многими немцами. Есть такое понятие экспата, есть понятие желающих вернуться на историческую родину, то есть в Россию. И этот список колоссален, сотни тысяч немцев, которые живут там, там состоялись, получили хорошее образование. Они стоят в огромной очереди. Наши законы пока ещё не способны адаптировать этих людей в том статусе, в котором они есть там, с их состояниями, их образованием и так далее. Они очень хотят из-за проблем, скажем, той политики, которая проводится в этих странах, либеральной политики. Они хотят вернуться».
Ранее в Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе. Инициатива принадлежит депутату от «Единой России» Султану Хамзаеву.
«Наций в России много, а народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу «многонациональный народ Российской Федерации». Я бы говорил, русский народ Российской Федерации», — пояснил парламентарий РИА Новости.
По его словам, раньше был советский народ, а после началась «игра слов». Хамзаев подчеркнул, что русский народ сегодня — это славяне, многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда понятие «русский» неправильно используют даже чиновники, «искусственно его сужая», заключил депутат.