В ОП РФ рассказали о «сотнях тысяч» желающих вернуться в РФ русских немцев

«У меня масса друзей в Германии — сотни, тысячи. Потому что русские немцы, поволжские немцы, немцы Казахстана, немцы из Омска, иммигрировали, они живут там. Их называют русские немцы. Я взаимодействую со многими немцами. Есть такое понятие экспата, есть понятие желающих вернуться на историческую родину, то есть в Россию. И этот список колоссален, сотни тысяч немцев, которые живут там, там состоялись, получили хорошее образование. Они стоят в огромной очереди. Наши законы пока ещё не способны адаптировать этих людей в том статусе, в котором они есть там, с их состояниями, их образованием и так далее. Они очень хотят из-за проблем, скажем, той политики, которая проводится в этих странах, либеральной политики. Они хотят вернуться».