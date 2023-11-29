В возрасте 68 лет умер российский кинокритик Андрей Шемякин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Прощание пройдет 1 декабря в Доме кино в 11 часов, сообщили в пресс-службе.

Шемякин является специалистом по современному отечественному документальному кино, экспертом по истории отечественного кино 50-90-х годов. Член Академии киноискусств «Ника» с момента ее основания, член ФИПРЕССИ — международной федерации кинопрессы.