Названы семь самых сказочных регионов России

Эксперты назвали регионы России, которые считаются домом сказочных героев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий tutu.

Снегурочка — Костромская область. В этом регионе у внучки Деда Мороза есть терем и резиденция в Костроме. Когда-то Александр Островский сочинил пьесу «Снегурочка» как раз неподалеку от этого села.

Иванушка-дурачок — Архангельская область. Ученый-фольклорист Александр Нечаев, который жил в Кенозерье, переосмыслил образ Иванушки, пояснив, что он на самом деле не дурачок, а очень даже умный молодой человек.

Колобок — Ульяновская область. Именно в Ульяновске круглые хлебные колобки называли колебятками. Поэтому город и решили сделать родиной Колобка.

Царевна-лягушка — Ярославская область. В Ростове Великом расположен частный музей Царевны-лягушки. Когда-то здесь проживало племя меря, которое почитало лягушек как священных животных. В музее можно взглянуть на коллекцию лягушек.

Жар-птица — Ивановская область. Сказочное существо «прописали» в Палехе — небольшом поселке городского типа, где зародились знаменитые школы иконописи и лаковой миниатюры. Считает, что Жар-птица пролетала мимо этих краев, взмахнула крыльями и создала поляну, на которой потом обосновались творческие люди.

Конек-горбунок — Тюменская область. Автор сказки Петр Ершов родился в Ишимском уезде, поэтому его и выбрали родиной конька-горбунка.