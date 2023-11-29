Названы семь самых сказочных регионов России

Эксперты назвали регионы России, которые считаются домом сказочных героев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий tutu.

Названы семь самых сказочных регионов России
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Снегурочка — Костромская область. В этом регионе у внучки Деда Мороза есть терем и резиденция в Костроме. Когда-то Александр Островский сочинил пьесу «Снегурочка» как раз неподалеку от этого села.

Иванушка-дурачок — Архангельская область. Ученый-фольклорист Александр Нечаев, который жил в Кенозерье, переосмыслил образ Иванушки, пояснив, что он на самом деле не дурачок, а очень даже умный молодой человек.

Колобок — Ульяновская область. Именно в Ульяновске круглые хлебные колобки называли колебятками. Поэтому город и решили сделать родиной Колобка.

Царевна-лягушка — Ярославская область. В Ростове Великом расположен частный музей Царевны-лягушки. Когда-то здесь проживало племя меря, которое почитало лягушек как священных животных. В музее можно взглянуть на коллекцию лягушек.

Жар-птица — Ивановская область. Сказочное существо «прописали» в Палехе — небольшом поселке городского типа, где зародились знаменитые школы иконописи и лаковой миниатюры. Считает, что Жар-птица пролетала мимо этих краев, взмахнула крыльями и создала поляну, на которой потом обосновались творческие люди.

Конек-горбунок — Тюменская область. Автор сказки Петр Ершов родился в Ишимском уезде, поэтому его и выбрали родиной конька-горбунка.

Змей Горыныч — Тверская область. Домом этого героя считается деревня Гадово, которая сейчас зовется Приволжским поселком. Согласно местным преданиям, неподалеку от Гадово находилось «море Змеево», откуда однажды и вылез Горыныч.

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