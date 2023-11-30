В Госдуме предложили изменить подход к школьному образованию

«Навык самообучения развивается именно в рамках целостной картины мира. Когда ты знаком с основными закономерностями, ты учишься выводить из них хотя бы основные следствия. Опираясь на закономерности, ты можешь легче и быстрее понимать учебные материалы и учиться не только на специальных книгах, но и на всем, с чем сталкиваешься», — объяснил Вассерман.