Метеоролог рассказал, когда закончатся аномальные снегопады в регионах РФ

Аномальные снегопады продолжатся в регионах России до 1 декабря. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов .

По его словам, утром 29 ноября с юго-запада к европейской части РФ приблизится циклон, который принесет с собой сильные снегопады. Его центром станет Смоленск, но также затронет Брянск, Курс и Белгород, отметил Шувалов.

«Все пойдет по тому же сценарию, что в понедельник наблюдали в Москве. Повышение температуры будет непродолжительным. К концу дня она понизится. Выпадет максимальное количество осадков, до 10-15 сантиметров снега», — сказал метеоролог.

Затем циклон двинется к Туле, Орлу и Воронежу, а во второй половине 29 ноября придет в Москву и начнет подниматься на север к Великому Новгороду и Великим Лукам. Шувалов подчеркнул, что снег также ожидается 30 ноября и 1 декабря, за двое суток выпадет 5-8 сантиметров и 3-5 сантиметров снега соответственно. За этим последуют небольшие предрождественские морозы, заключил он.