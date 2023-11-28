В Сочи предупредили о перебоях со связью

В Адлерском районе Сочи и «Сириусе» 29 и 30 ноября возможны перебои с интернетом, связью и платежными системами. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления города.

Там отметили, что причиной перебоев могут стать ремонтно-восстановительные работы на сетях с целью ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеоявлений, связанных со шквалистым ветром. Они пройдут на территории Адлерского района и «Сириуса».

«Могут наблюдаться временные перебои на сетях передачи данных, нарушена работоспособность платежных систем», — говорится в тексте.