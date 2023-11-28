Россиянам раскрыли детали новой схемы мошенников

Мошенники придумали новую схему для получения доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги», рассказали эксперты по кибербезопасности. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, введение обязательной двухфакторной верификации для входа на портал осложнило работу жуликов.

Вместе с тем, отметили эксперты, аферисты разработали новые мошеннические схемы. В частности, они стали рассылать на электронную почту, в мессенджеры, а также посредством SMS извещения о взломе или блокировке аккаунта на Госуслугах.

В сообщениях указываются номера телефонов для связи со «службой поддержки». В том случае, если потенциальная жертва звонит по указанным номерам, жулики просят у нее сообщить данные «для проверки и восстановления» доступа, то есть код, который приходит при двухфакторной аутентификации для подтверждения входа.

Кроме того, аферисты рассылают ссылки на программы, якобы необходимые для восстановления доступа к «взломанному аккаунту». Фактически эти программы дают мошенникам удаленный доступ к устройству человека и его личному кабинету.